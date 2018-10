MAYORGA: SI YO FUERA ALCALDE, COMBATIRÍA EL HAMBRE

Casas, comida, agua y reparación de calles, es lo que promete Ricardo Mayorga, si llega a convertirse en el próximo alcalde de Managua.

El polémico boxeador anunció la semana pasada que se reuniría con el presidente Daniel Ortega para pedirle la candidatura por Managua, pero hasta la fecha no lo ha conseguido.

El matador, reiteró que su estrategia sería pedir donaciones en el exterior para combatir el hambre en la capital.

“Pavimentar las calles, ayudar a gente que no tiene techo, solo tiene terreno, que necesiten para construir su casita, que necesiten zinc, madera, perlines; gente que no tiene agua, gente que no tiene qué comer, pediría donaciones a otros países, que puedan darme granos básicos para ayudar a la gente que no aguante hambre. Los nicaragüenses mucho aguantan hambre”, dijo Mayorga.

Pero la población rechaza contundentemente, una postulación de “El Matador”.

“Toda la controversia que él crea, una cosa es el espectáculo y otra cosa es ser un alcalde”, “Como boxeador es vulgar, cómo irá a ser como alcalde”, “Ese su vocabulario que tiene es chancho, desprestigiar al país es lo que hace ese pobre”, “Él es boxeador, no es alcalde, no nació para eso”, “Eso sería una elección errónea, porque primero no sé si tendrá los argumentos políticos para poder lanzarse como alcalde”, “No, ese es muy vicioso, no sirve para nada Ricardo Mayorga”, “Hombre, cómo van a poner a un loquito, si no puede manejar su casa, muchos menos la casa del pueblo”, fueron los comentarios de los managuas.

Ya Alexis Argüello, un insigne atleta deportivo y uno de los mejores en la historia del boxeo a nivel mundial, fue vicealcalde de Managua entre 2005 y 2008, y luego resultó electo alcalde, cargo que solo ocupó por seis meses, porque se suicidó, según la versión policial.