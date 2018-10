[ENTREVISTA] CHOCOLATITO: "ESTOS SON LOS DÍAS MÁS DIFÍCILES"

*Entrevista por: Carolina Nazzaro

* Video producción: Luis Calero

El tetracampeón mundial de boxeo, Román “Chocolatito” González quien expondrá su corona de las 115 libras ante el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, decidió conversar con nosotros sobre cómo se ha preparado para la pelea este sábado, pero también decide opinar un poco sobre la aspiración de Ricardo "El Matador" Mayorga a la alcaldía de Managua.

González nos recibe con una camisa del partido de turno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLNS) y una pijama, responde pausado pero siempre directo. [perfectpullquote align="left" cite="Te puede interesar: Chocolatito pide disculpas a los nicaragüenses por visitar Basílica de Guadalupe" link="http://100noticias.com.ni/chocolatito-pide-disculpa-a-los-nicaraguenses/" color="red" class="" size="18"]

Pregunta (P) : ¿Cómo te sentís previo a la pelea?

Respuesta (R) : Muy bien, ya estamos en la parte final, estoy son los días más difíciles.. si Dios quiere ya vamos a salir de todo.

P: Sos una figura muy querida en Nicaragua, tenés muchos seguidores ¿en algún momento te sentís solo?

R: No, en ningún momento. Gracias a Dios tengo a mi familia, mis hijos, me siento muy contento con lo que Dios me ha dado especialmente mis hijos.

P: ¿Qué piensa hacer el Chocolatito una vez que se retire del boxeo? Hay diferentes boxeadores que han incursionado en la carrera política, por ejemplo un Alexis Arguello que llegó a ser acalde de Managua, ahorita se dice que Rosendo Álvarez igual que Ricardo Mayorga están explorando la posibilidad de entrar a la vida política, ¿en algún momento has pensado hacer algo por nicaragua?

R: En realidad nunca me ha pasado eso por mi mente, ni estoy interesado tampoco; yo no sé nada de política y verdaderamente solo serviría mi imagen pero no. Todo lo que hecho lo he invertir en negocios, tengo casa y quiero invertir con mis hijos (...) .

P: ¿Qué mensaje les envías a aquellos que quieren iniciar una carrera boxística tan exitosa como la has tenido hasta ahora?

R: Bueno que luchen yo vengo de una familia muy humilde hemos pasado momentos difíciles y quizás eso es lo que me tiene aquí (..) que se cuiden y se aparten del vicio .