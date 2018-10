CMB REVISARÁ FALLO QUE QUITÓ INVICTO A “CHOCOLATITO”

5:40 a.m.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán dijo que vio ganar Román “Chocolatito” González ante el tailandés Rungvisai la noche del sábado, sus declaraciones se dieron durante una entrevista realizada por el periodista Miguel Mendoza.

Tras el polémico fallo donde “Chocolatito” perdiera el invicto y el título de las 115 libras del CMB, Sulaimán dijo que no se explica la puntuación, que va a chequear el fallo para tomar una decisión y que no es su organismo quien nombra a los jueces.

Esta es la entrevista que Mendoza realizó a Sulaimán:

¿Cuál es su opinión sobre el fallo de los jueces a favor de Sor Rungvisai?

Fue una pelea grandiosa, pero siento que los jueces no dieron el valor a lo que “Chocolatito” realizó con valentía, con los golpes sólidos que conectó. Lamento muchísimo que perdiera el invicto, fue una pelea histórica, quisiera revisarla, siento que el “Chocolatito” mereció mejor suerte.

No llevé la puntuación round por round, pero sentí que era cerrada, al final cuando sonó la campana pensé que el “Chocolatito” había retenido su corona, sí hubo algunos rounds difíciles de calificar, pero sentía que había hecho lo suficiente, Román queda en grande, vamos a revisar el tema de la oportunidad para Román.

¿A qué conlleva revisar el fallo?

Simplemente revisar y esperar si hay algún comunicado del equipo de Román para contemplar una revancha. Todo dependerá de las intenciones que tengan —su equipo—, no quisiera anticiparme, el boxeo queda en alto, pero no sé, me da pena que un campeón de esta estatura pierda su título, siempre es triste.

¿Rungvisai hereda el compromiso de enfrentar a Carlos Cuadras?

Sí, efectivamente, el acuerdo era que el ganador se enfrentaba a Cuadras, vamos a ver este tema.

En redes sociales hay un sentimiento de que el CMB le pasó la cuenta a Román porque este no quiso la pelea inmediata contra Cuadras…

Me da mucha pena, pero es gente ignorante quien se atreva a decir algo así. A los jueces los pusieron en Nueva York, en Estados Unidos es una calamidad y ya vieron el resultado. El cariño entre Román y el organismo es especial, nosotros somos gente de bien, el CMB es la vida, se debe al boxeador, alguien que diga eso es tan bajo y ridículo.

¿No era para descalificar a Rungvisai con tantos cabezazos?

No eran intencionales. Eso sí hay que destacar, nosotros tenemos una regla, que es bajarle un punto a un boxeador cuando le provoca una cortada al rival con un cabezazo, pero en Estados Unidos ya no se aplica.

Julio César Chávez publicó en sus redes sociales que HBO estaba incómodo porque Román está pidiendo mucho dinero por la revancha contra Cuadras. ¿Eso también puede darse?

Confío en jueces honorables, pero no en jueces inadecuados para este tipo de peleas. Cuando alguno no tiene control por los jueces que se ponen, se quedan por fuera el respeto al organismo, a la protección del espectáculo. Quiero repetir que fue una gran pelea, lo justo es tener una oportunidad lo más pronto posible.

Los jueces votaron 114-112 (dos de ellos) y 113-113, este fallo ha sido criticado fuertemente por los expertos en boxeo, pugilistas internacionales y medios de comunicación.