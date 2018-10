GUILLÉN ASEGURA QUE CRÍTICA ES A LA MANIPULACIÓN Y EL FANATISMO

9:11 a.m.

El caricatura del diario La Prensa, Manuel Guillen reaccionó este martes a las diatrabas del pugilista Rosendo Álvarez quien lo llamó "animal y "blasfemo" luego que publicara una parodia sobre la pelea de Román "Chocolatito" González, quien perdió su título frente al pugilista tailandés Sor Rungvisai.

Para Guillén la caricatura no pretendía mostrar un debate doctrinal sobre el tema religioso, "como nicaragüense lo que estoy mostrando ahí, es que me siento más apesarado que me roban las elecciones que porque perdió (el) Chocolatito, implícitamente digo que le robaron la pelea", explica.

El humorista dice que la caricatura tiene que ser entendida como una crítica a la verdadera manipulación de símbolos religioso así como la superstición.

https://twitter.com/CANAL15NIC/status/844271334289002496

"Hay que entender que hay mucha gente (..) trata de apegarse a la palabra de Dios utiliza esto -versículos- como superstición", señala Guillén.

"Yo soy cristiano, la gente que me conoce, conoce mis convicciones, en ningún momento pretendí burlarme de Jesucristo, si me burlo del que está manipulando y está pre-fabricando el Chocolate" agregó.

El dibujo generó polémica en las redes sociales pues consideran que al caricaturista se la pasó la mano al mencionar el nombre de Cristo.