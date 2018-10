MAYORGA PROMETE REPARARLE LA CALLE A MUJER QUE SE QUEJA DE ENACAL

El polémico Ricardo "El Matador" Mayorga ha reaccionado este martes a las críticas que le lanzó Jasmina Raquel Acuña, mejor conocida como “la mal hablada” sobre la aspiración del pugilista a la alcaldía de Managua.

Acuña quien se burló del Matador diciendo que su empeoraría las cosas en Managua provocó que el pugilista se comprometiera a repararle las calles que Enacal no ha logrado remediar.

https://twitter.com/CANAL15NIC/status/844326656403800064

La respuesta de Mayorga, es en referencia a la queja de Acuña quien se hizo viral en las redes sociales por haber hecho pública una denuncia contra la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) hace dos años por brindar un pésimo servicio en su barrio.

"No sé porqué dice esa persona (Jasmina) que yo soy un ladrón, primero que nada nunca me ha conocido en persona; nunca he visitado su casa, ni siquiera me he tomado como dicen un vaso de agua en su casa y me le traje el vaso para que ella sea tan zafada de la boca y diga eso (..)", respondió Mayorga.