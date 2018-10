OMAR DUARTE: "NO LE PEDIMOS DIEZMOS AL CHOCOLATITO"

El pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva, Omar Duarte ha reaccionado esta tarde a un contenido que se viralizó en las redes sociales donde lo señalan de un supuesto descontento con el tetracampeón mundial de boxeo, Román "Chocolatito" González porque "no diezma".

"No, no, ¡jamás, jamás, jamás, nunca! (le hemos pedido diezmos); ayer casualmente estuve hablando con Romancito, (en) primer lugar nosotros no le pedimos diezmos para que quede claro, nosotros no le pedimos diezmos a nadie. El diezmo y las ofrendas lo dan los hermanos voluntariamente pero a él no se le ha pedido ningún diezmo", aclaró el religioso a 100%Noticias.

El pastor considera que la noticia que se ha viralizado en portales digitales son totalmente falsos y con el ánimo de "descalificar el evangelio".

"(La noticia) es una falsedad, es una mentira que tiraron en las redes porque en las redes cualquiera puede escribir algo y lo tira y ya, pero no, Romancito siempre está con nosotros" agregó Duarte.

El pastor considera que al contrario de lo que señala la publicación en su contra, él está agradecido con el Señor por todos los logros del tetracampeón.

De igual forma Duarte pidió que este medio consulte al pugilista al respecto.

"Pregúntele a él, nosotros lo pastoreamos porque lo queremos, lo amamos, él se congrega, él le da gracias a Dios por lo que le ha dado" sugirió.