PLC DEPOSITA OFRENDA FLORAL A DESCONOCIDO

3:10 a.m.

None

Varios jóvenes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) depositaron el día de ayer, miércoles una ofrenda floral en el emblemático monumento a Montoya de Managua, recordando al joven Francisco Montoya quien fue declarado héroe nacional en el gobierno del presidente liberal José Santos Zelaya.

Francisco Montoya fue recordado por su defensa a la soberanía nacional; no obstante para varios usuarios de las redes sociales el joven es un completo desconocido.

"¿Y el susodicho quién fue pues?", preguntó Tony Gahona en la cuenta de Facebook de este medio.

Pero para el diputado liberal Luden Rosales la ofrenda se coloca pues "conmemoramos el 110 aniversario del fallecimiento del joven Montoya, quien fue un soldado que a los 14 años dijo a sus padres: me voy a la guerra para que no me cuenten cuentos". El legislador explica que Montoya ofrendó su vida por la soberanía nacional. "Él representa el soldado nicaragüense (..) aquel que está dispuesto a luchar ", agregó.