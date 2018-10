PASTOR QUERÍA QUEMAR A VILMA TRUJILLO JUNTO A SU HERMANA EMBARAZADA

Por Houston Castillo con colaboración de Heberto Jarquin

Los campesinos Wilmer López Aráuz, Miladerma Trujillo García y Marvin Trujillo García, el primero cuñado y los dos últimos hermanos de Vilma Trujillo García, -la joven quemada en una hoguera por una secta que pretendía "sacarle el diablo"-, denunciaron ante un medio local la supuesta persecución en contra de ellos.

De acuerdo con La Pedrada, la persecución es promovida por un hermano del pastor Juan Rocha, quien guarda prisión y enfrenta juicio junto a otras 4 personas por el secuestro y asesinato en perjuicio de Vilma, además revelan que a Miladerma, que se encuentra embarazada, también le querían sacar el diablo y casi le provocan un aborto.

"A mi me dijeron que no me la trajera, (....) el pastor me decía que yo también tenía un demonio adentro (y) me agarraron, me acostaron en el suelo y me decían ‘fuera demonio’" relata la hermana de Vilma Trujillo, quien está embarazada.

Miladerma relata los momentos de horror a los que fue sometida su hermana por el pastor de la iglesia.

"Ella se soltaba y el pastor le decía que no se iba a salvar por resistirse", rememora.

Vilma García Trujillo, la campesina quemada por el pastor Juan Rocha en un ritual de purificación de cuerpo y alma.

El juicio contra el pastor Juan Gregorio Rocha Romero, y el grupo religioso conformado por Pedro José Rocha Romero, Tomasa Rocha Romero, Franklin Jarquín Hernández y Esneyda Orozco será el próximo 5 de abril a las 10 de la mañana.