"LEÑADORES" SEÑALADOS DE PROVOCAR INCENDIO EN FINCA

*Colaboración de Alina Lorío Lira

En la finca propiedad del productor Jaime Lovo, ubicada en la localidad de Apaji a 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Ocotal, en la carretera a Macuelizo, el fuego devoró aceleradamente 15 manzanas de pastizales.

El resultado de lo que podría ser descuido o abuso de las personas que a diario ingresan sin autorización a la finca en busca de leña, provocó serios daños a la propiedad, según Jaime Lovo.

El fuego inició aproximadamente a la una de la tarde y el dueño de la propiedad recurrió de urgencia a solicitar ayuda al Segundo Comando del Ejército de Nicaragua, acantonado en Ocotal.

13 soldados se movilizaron este mediodía a la zona con sus herramientas para sofocar el fuego que se extendió a lo largo de la carretera a Macuelizo. A eso de las 2:45 p.m. el fuego fue controlado, con la participación además de cuatro trabajadores de la finca y 10 vecinos.

“Sacan madera para leña todos los días de mi finca, arrasan con todo lo que encuentran a su paso, no respetan nada y jamás he podido controlar esa situación, recalcó don Jaime Lovo, quien culpó a un grupo de personas de Ocotal que se dedica a esa actividad.

Lamentó que ha denunciado esta situación ante todas las autoridades, “pero no he podido tener respuesta y cada día vamos quedando con menos árboles y escasez de agua (...) y hasta cinco vacas me han comido”.