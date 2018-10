MAYORGA AGREDE VERBALMENTE A SU CONTRINCANTE

5:01 a.m.

Ricardo "El Matador" Mayorga, ha ofendido verbalmente al mexicano Jaudiel el “Negro” Zepeda, durante la conferencia de prensa en donde se hizo la presentación oficial de la pelea, tildándolo de "basuquero y lustra zapatos".

El Matador utilizó todo tipo de epítetos contra su contrincante y prometió "torturar" a Zepeda durante el transcurso de la pelea.

Mayorga cacheteó al mexicano durante la conferencia, y posteriormente intervino Rosendo Álvarez para regular el ambiente.

Zepeda declaró que El Matador no lo impresiona para nada, "yo demuestro lo que soy en el ring; y no me intimida".

La pelea entre Ricardo Mayorga y Jaudiel Zepeda será este próximo 1 de abril en Managua.