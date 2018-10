MILITARES VENEZOLANOS AGREDEN A CORRESPONSAL DE UNIVISIÓN

La corresponsal de Univisión Noticias en Venezuela Elyangélica González fue agredida por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las afueras del Tribunal Supremo en Caracas cuando realizaba una transmisión en vivo para una radio colombiana.

González explicó que, cuando ella cubría la protesta de un grupo de estudiantes contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias del Legislativo, unos doce guardias la rodearon y le quitaron el celular que estaba utilizando para la transmisión.

“Hubo una voz de uno de los oficiales que dijo: 'quítale el teléfono, rómpele el teléfono' y así hicieron.

Me agarraron por el cabello, me tiraron al piso, me golpearon. Yo le dije: ¿por qué me golpeas? Tú eres uniformada, yo soy periodista y solo tengo un teléfono (...) Yo les gritaba que era periodista y que estaba haciendo mi trabajo, pero no. Aquí eso es ser un delincuente o, al menos, a mí me trataron así”, narró la reportera en una entrevista a Univisión Noticias.

https://twitter.com/olgapalis/status/847829850266226688

Por su parte, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que rechaza el ataque a la libertad de prensa.

“El gobierno de Colombia, a través de los canales diplomáticos, está expresando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela su preocupación y rechazo ante este ataque al libre ejercicio de la libertad de expresión de un medio colombiano”, refiere el comunicado.