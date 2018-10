GENERAL ÓSCAR MOJICA, NUEVO PRESIDENTE DEL INE

4:03 a.m.

Con 77 votos a favor y 14 votos de abstención, el general en retiro, Óscar Mojica fue electo la mañana de este martes, nuevo presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), luego de la dimisión de David Castillo.

La Asamblea Nacional acordó nombrar con carácter de urgencia al ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua.

La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) decidió abstenerse pues según ellos el procedimiento para elegir al nuevo representante del INE no fue el adecuado.

"La decisión de abstenernos fue una decisión de bancada porque no estamos de acuerdo, no con la persona, el Gral Mojica puede ser un gran profesional, sino que estamos en contra del procedimiento que tomaron (...) no nos permitieron ni siquiera postular a otras personas, ellos argumentaron que lo podíamos hacer en el plenario", aseguró la diputada María Fernanda Flores.

Según la legisladora, la decisión de abstenerse fue porque no los tomaron en cuenta.

Al respecto en jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN) Edwin Castro ripostó que "la junta directiva ha actuado en apego a la constitución y a la ley orgánica de la asamblea".