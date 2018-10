MODELO TICA AGRADECIDA CON SUS COMPAÑERAS DE CELDA Y AUTORIDADES DE CÁRCEL "LA ESPERANZA"

Adriana Corella, mejor conocida como la "Modelo Tica" ofreció algunas entrevistas a medios de Costa Rica y otros nicaragüenses, en el que habla sobre su estadía en la cárcel de mujeres “La Esperanza”, donde estuvo reclusa por durante 1 año y casi 4 meses por el delito de lavado de dinero, con una sentencia de 5 años.

Sin embargo, gracias al artículo 95 del Código Penal de Nicaragua, fue liberada, pues este señala que cuando un extranjero es condenado a una pena menor de cinco años, debe ser expulsado del país.

Corella expresó que se siente agradecida con las autoridades del penal, “en especial a su directora, doña Janet, así como a todas las reclusas que se portaron bien y me dieron buen trato y atención, mientras estuve ahí”.

La modelo ahora en Costa Rica y al lado de su familia y su hija de 6 años, destacó que hizo muchas amistades en la cárcel, resaltando a Ninoska y Argelia Bonilla, quienes compartieron con ella todo lo que sus familias les llevaban, además expresó que siempre mantuvo buena apariencia en la cárcel y cuando era llevada a los juzgados, gracias a sus compañeras de reclusorio, quienes se encargaban de peinarla, maquillarla y hasta prestarle prendas.

“Todas me apoyaron cuando tenía crisis de ansiedad, padezco de taquicardia y tenía arritmias horribles… No guardo rencores con nadie en Nicaragua, sino que más bien agradezco a Dios, porque el hecho de que nos haga pasar por experiencias como estás, tienen un propósito “, dijo Adriana.

La tica señaló que le hará mucha falta la comida nicaragüense, en particular el arroz aguado y el chancho con yuca, que le hicieron chuparse los dedos.

El medio La Prensa Libre de Costa Rica le realizó una entrevista a Corella, quien aceptó la solicitud, pero indicó que respondería las preguntas vía escrita: 1. ¿Cómo fue todo ese proceso, desde ser juzgada hasta pasar varios días en la cárcel, lejos de su familia y seres queridos? -Todo proceso y cambio es duro. Por haber sido juzgada no me aflijo, creo que uno desde niño se acostumbra a esa cultura, Costa Rica es un país donde todos los días se juzga a desconocidos por temas que ni saben. Lo que realmente sí me importó fue mi hija, mi familia y el fallecimiento de quien en vida quise. Lo que viviera o compartiera con él, eso es un tema muy personal. 2. ¿Cómo la trataron en la cárcel? -Me trataron con igualdad y respeto. Conté con la ayuda de la subalguacil-psicóloga Abigail y la principal, la de Dios. 3. ¿Cómo la trataron en Nicaragua?, ¿en algún momento sintió algún trato distinto por ser extranjera o por el caso tan mediático en el que figuraba? -Si bien es cierto el caso fue mediático porque el Juez así lo permitió que fuera, no fue motivo para que cambiara el trato, todo es igual para quien enfrenta la ley. 4. ¿Qué piensa sobre el Sistema Judicial de Nicaragua, lo considera mejor que en Costa Rica? -A cerca de los sistemas no puedo opinar, porque no soy experta en materia judicial y nunca había enfrentado un proceso similar. 5. ¿Qué piensa de que, aunque no hubo pruebas contundes en su contra, siempre fuera condenada? ¿Siente que esta situación podría afectarla a futuro? -El que una situación negativa afecte en el futuro está en la mente de cada persona. Miguel Ángel Rodríguez, Daniel Ortega, Gandhi, Isabel Pantoja son algunos casos que lo ejemplifican. 6. ¿Cómo podría describir lo que sintió cuando le dijeron que podría volver a Costa Rica? -Ingrese en YouTube: "Sabor a miel" de Diana Mendiola. Así me sentí

7 .¿Qué planes tiene ahora, continuar con su carrera en Medicina o seguir trabajando como modelo? -Quiero dejar claro que mi carrera siempre fue enfocada en la Medicina, si trabajé en proyectos de publicidad, fue porque se me dio oportunidad. El mundo es un lugar de oportunidades y hay que saberlas aprovechar al máximo.