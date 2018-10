SUBEN PASAJE EN SEMANA SANTA EN LA RUTA JINOTEPE-MANAGUA

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y concesionarios de las distintas cooperativas acordaron el sábado pasado, que el pasaje de Jinotepe hacia Managua en los interlocales y buses ordinarios, incluidos los expresos que prestan el servicio por El Crucero, incrementarán el pasaje en un córdoba, informó un diario nacional.

Sin embargo el costo del pasaje de Diriamba hacia la capital y viceversa se mantendrá en 30 córdobas.

Maria Gabriela Acevedo, quien a diario viaja hacia Managua aseguró que "para eso si sirve el MTI, para cobrar más dinero por un mal servicio que nos ofrecen; esos buseros ponen en peligros nuestras vidas diariamente deberían de ser más conscientes y enfocarse en el bienestar de los pasajeros".

Anteriormente el costo de Jinotepe a Managua y viceversa valía 32 córdobas, pero ahora el usuario pagará 33. En los buses ordinarios valía C$ 20 y ahora C$ 21 y en los expresos, que cobraban C$ 25, la gente tendrá que pagar C$ 26.