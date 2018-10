DEFENSORES DE DDHH RESPONSABILIZAN AL ESTADO POR SUS VIDAS

9:21 a.m.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la Comisión Permanente para los Derechos Humanos (CPDH) emitieron un comunicado la tarde de este lunes, en donde responsabilizan al gobierno de Nicaragua por cualquier hecho que atente contra su vida y la de su familia. [perfectpullquote align="left" cite="Edén Pastora anuncia movimiento contra supuestos promotores de Nica Act" link="http://100noticias.com.ni/eden-pastora-anuncia-movimiento-contra-promotores-de-nica-act/" color="red" class="" size="18"]

El pronunciamiento ocurrió luego de que el comandante cero, Edén Pastora anunciara que marcaría con pintura negra las puertas de las residencias de los activistas, para que puedan ser identificados por el pueblo, como supuestos enemigos de la patria.

CULPAN A ORTEGA POR NICA ACT

Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de Anpdh, aseguró que esta es una campaña de desprestigio, culpabilización, y amenazas que "pone en grave riesgo a nuestra familia y amistades, así como aquella víctimas de violaciones de derechos humanos que no han recibido justicia en este país".

El defensor de derechos humanos recalcó que seguirá informando sobre la situación de derechos humanos que actualmente se vive en la nación y se deslindó de la iniciativa de ley Nica Act que se promueve en la cámara de senadores estadounidenses.

"El gobierno, sus operadores políticos y personeros oficiosos, nos han querido culpabilizar por (la) iniciativa de (ley) Nica Act, pero nosotros no somos responsables de que en Nicaragua el poder esté concentrado en una familia; no somos responsables de que exista un Consejo Supremo Electoral totalmente dominado por el partido de gobierno; no somos responsables del control partidario, de que las manifestaciones sociales sean reprimidas por la Policía Nacional o por fuerzas de choque bajo el amparo de la institución", criticó Leiva.