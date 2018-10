PERSISTE VENTA DE IGUANAS EN SEMANA SANTA

Doña Martha Talavera está lista para iniciar su día en el pequeño tramo que tiene en el mercado Roberto Huembes. Toma una silla y coloca una pana mediana a la espera de que lleguen sus proovedores.

-No son fijos, a veces viene uno, otro día otro y así relleno la pana con igualas- subraya.

Relata que durante esta temporada es cuando mejor se pone la venta. Ella se dedica a vender garrobos e iguanas; a veces comidas elaboradas a base de animales. "No siempre la venta es buena, eso varía con la temporada y es por eso que vendo de todo un poco en mi negocio", asegura.

En Nicaragua por tradición y costumbre se consumen comidas elaboradas a base de carne de garrobos e iguanas, durante la temporada de semana santa, pero los ambientalistas llamaron la atención a los consumidores, al explicar que en el país rige una veda permanente para estos animales, tomando en cuenta la prevalencia en la caza de los reptiles.

La ley No. 747, aprobada el 11 de Mayo del año 2011, establece que los nicaragüenses estamos obligados a velar por la protección y el bienestar de los animales domésticos y silvestres que cohabitan con los seres humanos, a fin de evitar su extinción, maltrato u otras formas de discriminación o sufrimientos innecesarios durante su reproducción, desarrollo y existencia; no obstante las autoridad aún no ejercen mano dura contra los violadores de esta ley.