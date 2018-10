EXIGEN JUSTICIA POR MUERTE DE CLAUDIA PÉREZ

4:33 a.m.

Familiares, amigos y vecinos de Claudia Pérez Mendoza de 34 años, la mujer que apareció muerta en un predio baldío en el barrio Hialeah, Managua, se plantaron en las afueras del Complejo Judicial de Managua, exigiendo justicia por el atroz crimen.

Cinco personas están detenidas como sospechosas por este crimen y se espera que en las próximas horas sean puestas a la orden de un juez.

“Justicia para mi hermana… Ellos la mataron, queremos cárcel para los asesinos, si los sacan nosotros mismos nos vamos a encargar”, expresó Karla Pérez Mendoza, hermana de la fallecida.

“Que todos paguen por lo que le hicieron a mi hermana, porque no fue un perro el que mataron, fue ella su suegra la que fue a traer a mi hermana, la llamaba, la llamaba y la llamaba por teléfono todos los días, la hostigaba, ella dice la versión al revés, pero fue así. Fue la Marcia quien la mató por envidia, porque ya no le quería seguir manteniendo a ella y a su hijo, son unos sinvergüenzas”, agregó Karla.

“Yo tengo unos audios de WhatsApp donde yo le digo a mi hermana que veo a esa mujer rara, veo a tu suegra rara, y me dice ella verdad que sí, yo no sé qué es lo que quiera ella, me vas a ir a dejar a la parada, y yo fui a dejarla, pero ese día yo sentí en mi corazón que estaba pasando algo… Yo fui a su casa (de Marcia) el sábado y el domingo en su cara le pregunté ¿Marcia usted ha visto a mi hermana?, usted fue la última persona que vio a mi hermana”, declaró Evelyn Pérez Mendoza, otra hermana de Claudia.