NO TODOS LOS TURISTAS VAN AL MAR EN ESTAS VACACIONES

Por Jefferson Cruz Díaz

Nacionales y extranjeros visitan Catarina, una pequeña ciudad ubicada en el departamento de Masaya, a pocos kilómetros de la capital. Este sitio forma parte de los llamados "Pueblos Blancos" y ofrece a los visitantes opciones como el Mirador de Catarina con vista hacia la Laguna de Apoyo. En esta temporada no cobra la entrada.

Personas que asistieron al lugar, adquieren sus recuerdos.

Otras personas aprovechan para montar en caballos y pasear por los senderos de la laguna o bien, adquirir alguna artesanía elaborado por manos laboriosas de los catarianos.

"Me encanta este país" expresó una turista de República Checa.

La originalidad de los artesanos no deja espacio a dudas.

No tenés excusa para no visitar Catarina, si no tenés vehículo propio, podés tomar un bus en la terminal del Mercado Carlos Roberto Huembes con dirección a Masatepe y pedís al cobrador que te deje en esta pequeña ciudad, el cobro del pasaje no supera los C$23 tomando en cuenta el reciente aumento de los viajes autorizado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).