HENRY DUARTE: "NICARAGUA VA A PASAR A LA SIGUIENTE RONDA"

Para que el nombre de Henry Duarte, actual director técnico de la Selección de Nicaragua, comenzara a escucharse en nuestro país tuvieron que ocurrir cosas inverosímiles. Primero surgió lo que él llama un "canje", entre Jacinto Reyes y Eduardo Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). Reyes era en ese momento el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT); luego el resto vino añadiéndose.

Duarte conversó con nosotros sobre las debilidades con las que encontró a la Selección de Nicaragua; los logros que han obtenido, y sobre el apoyo del gobierno y la empresa privada.

Pregunta (P) : ¿Cómo se entera que había futuro en el fútbol, porque aparentemente el deporte rey aquí en Nicaragua es el béisbol, no mucho el fútbol? ¿Cómo llega a Nicaragua y ver un futuro?

Respuesta (R): Fue una conversación entre don Jacinto Reyes y Eduardo Li; (él) le ofreció colaboración a Reyes, presidente de FENIFUT de ese momento. Yo era director de desarrollo técnico de la Federación de Costa Rica y entre ellos conversamos y por un canje , digamos, un canje de amistad vine a Nicaragua.

P: ¿Cómo encontró usted la selección nicaragüense?

R: Encontré grandes valores, jugadores de muchísima calidad, pero como una anarquía en la cancha. Cada quien jugando a su manera y estilo, y creía que era simplemente ordenarlos, comprometerlos, con su país, con su selección, y el compromiso hasta ahora ha sido 100%efectivo, es algo que me enorgullece muchísimo.

P: Mucho Se habla de la disciplina que usted le logró meter a la selección

R: (Sonríe) No quería hablar de ese punto, pero fue el primer punto. Esa indisciplina se vio dentro del campo, donde cada quien quería jugar el partido a su manera, pero poco a poco fuimos induciendo en ellos, en la organización dentro de la cancha, esa disciplina, y en realidad es uno de los aspectos que destaca la selección de Nicaragua actualmente.

P: ¿Qué le haría falta a esta Selección? De esta selección mucho se ha hablado de la empresa privada y el gobierno a apoyar, ustedes como tal ¿qué apoyo directo han recibido por parte de las autoridades gubernamentales, de la misma empresa privada, porque sin lugar a duda esta selección necesita de apoyo hoy más que nunca que vamos a una Copa de Oro?

R: Bueno el gobierno después de ciertas conversaciones ha estado con la camisa puesta, ha estado trabajando de la mano con Fenifut y con la Selección ; creo que la empresa privada ha estado muy fría pero le toca a Fenifut calentarlos, no han sabido llevar el mensaje a ellos, y la empresa privada no está con nosotros, creo que es lo que falta, recuerde que los grandes eslabones de toda selección no solamente son los jugadores, el cuerpo técnico, sino la afición, la prensa, el gobierno, lógicamente aquí está, y falta un eslabón importantísimo que es la empresa privada.

P: ¿Cómo le hizo para cambiarle la mentalidad a estos futbolistas? La mayoría de ellos juegan por encontrar una distracción, otros por el dinero.

R: En Nicaragua la mayoría de los clubes, porcentualmente hablando de acuerdo a la sociedad nicaragüense, los futbolistas ganan bien, y yo creo que nunca se dieron cuenta de que eso es un salario, una provisión , simplemente creían que es un "hobby" bien pagado; la mayoría siguen pensando eso, porque yo veo jugadores en la liga que no se entregan al máximo, no les veo ese comportamiento profesional , si lo hemos tratado de introducir en la selección, en la selección trabajamos 100%profesional, hemos entendido que tenemos una responsabilidad con el futuro del fútbol de Nicaragua.

P: Hoy más que nunca se ve a los nicaragüenses hablando de fútbol, antes esto no era así, todos hablábamos de béisbol o de boxeo. ¿Cómo lograr sembrar esta cultura en el país?

R: Independientemente de los resultados que hemos tenido, lo que más a mí me satisface y llena de orgullo es ver que los nicaragüenses se han enamorado de su selección, no del fútbol, todavía no. Del fútbol será cuando los clubes en toda una final, o un clásico veamos a 10 mil personas como en mi país. Creo que ahí diríamos que se han enamorado del fútbol. Se han enamorado de su selección y eso me hace sentir orgulloso. Era el primer objetivo que buscaba. Falta el enamoramiento del fútbol, cuando veamos una final nacional llena diría eso. Pero ese es nuestro reto. P:

R: Está Juan, Luis Fernando Copete y Eulises Pavón, Danny que es nacionalizado, pero bueno dos puros nicaraguenses están fuera. Está Pavón en el Deportivo Suchitepéquez de la Liga Nacional de Guatemala; Juan Barreras en Comunicaciones y hay posibilidad de otros jóvenes también, una vez que termine el campeonato vamos a ver la posibilidad de Carlos Chavarría, pero creo que hay más posibilidades van a ver muchos más legionarios.

P: Don Henry usted ha estado en los momentos más emotivos. Nos metió en la tercera fase de una eliminatoria y bueno nos metió en una Copa de Oro, Otoniel Olivas también nos logró meter en una Copa de Oro en el año 2009 y ahora por segunda vez don Henry lo logra ¿Cuál será su estrategia previo a esta Copa de Oro que ya se acerca?

R: Seguir trabajando, vamos a ir a competir no a participar, vamos a ir buscando la siguiente fase, sabemos que es durísimo pero lo vamos a lograr, no somos una selección que se acomode a los rivales , sino que pelee los primeros lugares en su grupo , sé que es difícil, vamos a jugar contra Estados Unidos y Panamá pero tengo la fe intacta de que Nicaragua va a pasar a la siguiente ronda y quizás más rondas puede pelear en esta Copa de Oro.