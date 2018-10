PLI MUERTO EN VIDA

El Partido Liberal Independiente (PLI) está muerto en vida. Sus estructuras solo quedaron en el recuerdo.

La casa de la sede nacional de este partido que fue remozada el año pasado ahora luce abandonada. Estaba previsto que el 21 de mayo los representantes legales de este partido realizaran su convención pero no cuentan con estructuras organizadas en los 153 municipios del país.

Para el ex diputado Alberto Lacayo, el PLI fue poseído por un grupo de personas oportunistas y prebendarias.

“Todos ellos renovaron sus flotas vehiculares, ahora te encontrás con una casa del PLI que está cerrada, no hay quien te atienda. Los diputados (están) como Shakira, ciegos, sordos y mudos en la Asamblea Nacional”, expresó Lacayo.

“Es un partido que no se vende, sino que se somete a sus principios y valores. No lo podemos hacer por nuestra sangre derramada, por nuestros héroes y mártires”, dijo Pedro Reyes, ex presidente PLI.

100% Noticias intentó comunicarse con Mario Asensio, representante legal de este partido para conocer qué pasó con las estructuras del PLI, sin embargo este no contestó nuestras llamadas.

El pasado 28 de marzo el mismo Asensio reconoció que no cuentan con las estructuras en los 153 municipios del país.

“Managua está al 100% organizado, entonces nosotros andamos ahorita haciendo énfasis en los demás departamentos y municipios”, comentó Asensio.

“La razón verdadera es que no hay quien convoque, porque estos jóvenes no pueden convocar, y además no tienen estructura porque la estructura que presentarían no son del Partido Liberal Independiente”, señaló Pedro Reyes.

En el mes de junio del año 2016, la Corte Suprema de Justicia despojó de los sellos del PLI a Eduardo Montealegre entregándoselos a Pedro Reyes.