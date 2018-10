PIDEN LIBERTAD PARA SUPUESTA PROFETA EN CASO DE VILMA TRUJILLO

4:18 a.m.

El juicio contra las cinco personas vinculadas de asesinar a Vilma Trujillo en un ritual religioso, fue suspendido por falta de testigos en contra de predicador que supuestamente quemó viva a la mujer.

Las personas acusadas entre ellas el pastor Juan Gregorio Rocha, la diaconisa Esneyda del Socorro Orozco, y los miembros de la iglesia Franklin Jarquín Hernández, Tomasa y Pedro José esperan su veredicto por el delito cometido el pasado 21 de febrero del 2017 en la comunidad el Cortezal del municipio de Rosita en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Juan Gregorio Rocha, quien tambalea al hablar y calla cuando la prensa lo avasalla, habla pausadamente con 100%Noticias y cuenta su versión sobre cómo ocurrieron los hechos que estremecieron las cimientes religiosas de toda una nación, en la remota comunidad de la RAAN.

"Las cosas no son como las han contado. Ahí sale en la acusación (del Ministerio Público) que fue un secuestro y (es) mentira. No fue un secuestro. Yo estaba tranquilo en la casa y me llegaron a traer" cuenta Rocha.

PASTOR DE EL CORTEZAL, DESMIENTE VERSIÓN DE ASAMBLEAS DE DIOS

El pastor acusado por quemar a Trujillo desmiente los múltiples comunicados emitidos por el representante de las Asambleas de Dios, Rafael Arista, donde se asegura que Rocha no es un pastor, sino un "obrero voluntario". "Estoy iniciando mi ministerio, yo iba a estudiar, ya me habían autorizado y supervisado por un distrito de Rosita", declara.

Rocha cuenta que Vilma Trujillo fue llevada a la iglesia con el apoyo de los hermanos para "hacerle un trabajo y quedara sana". Posteriormente relata que al momento que fue llevaba a la iglesia, "ella solita se impactó por el mismo demonio y cayó en el fuego". "Nosotros lo que participamos fue en sacarla a ella, fueron varios los que participamos en sacarla", señala en religioso ante 100%Noticias.

Vilma Trujillo falleció el pasado el 28 de febrero por un fallo multiorgánico, provocado por las quemaduras de segundo grado luego de participar en un ritual religioso.

"PROFETIZA ES INOCENTE"

Por su parte, Isidro Trujillo, abogado defensor de Esneyda Orozco, la "profeta", a la que supuestamente Dios le reveló que sometieran a purificación a Vilma Trujillo, defendió a su representante aduciendo que ella "no tiene una mente criminal".

De igual forma apeló a la mente de los jueces y la fiscalía diciendo que los niños de la mujer acusada tienen tiempo de no ver a su madre.

https://twitter.com/donaldo100nic/status/854818124834713600

El abogado dice que están la acusación contra su representante es "atípica", pues en el Código Penal no establece condena a una persona que tiene un sueño o una revelación. "Imaginémonos que le cuente a mi esposa que soñé con ella que mataba a una mujer, ¿quién es la culpable, ella o yo?", cuestionó.

Isidro lamenta las acusaciones hechas contra Orozco y aseguró que va a desvirtuar todos y cada uno de los hechos fácticos que el Ministerio Público le hace a la acusada.