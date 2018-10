RICARDO ARJONA SE MOLESTA Y ABANDONA ENTREVISTA CON CNN

El famoso cantante guatemalteco Ricardo Arjona abandonó una entrevista en vivo con la cadena CNN en Español luego de considerar impropias las preguntas que le formuló el conductor Camilo Egaña.

Todo parecía ir bien hasta que el encargado del programa "Camilo" mencionó al intérprete de "Señora de las 4 décadas" las críticas que sobre él surgen en la Internet y las redes sociales. Específicamente le mencionó que el autor del sitio web "Las 2 orillas" lo había calificado de "revolucionario".

"Espérame un segundo. Y esto te lo digo con todo respeto. ¿Tú recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí en vez de escuchar mis discos? Eso me parece un pecado y te baja un poquito de las nubes donde estabas. Yo pensé que eras un comunicador bien intencionado. Si tú recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, creo que tendríamos que suspender esta entrevista. Me parece de muy mal gusto", manifestó el cantante.

Camilo Egaña intentó calmar a Ricardo Arjona elogiando su trabajo y dando a entender que sus críticos simplemente no comprenden su aporte a la música.

"Quiero saber por qué generas esas pasiones. Yo decía por qué no se agradece que Ricardo quiere desmarcarse de la manada, no lo entiendo. ¿Por qué despierta pasiones tan viscerales?", señaló el periodista.

https://twitter.com/Ricardo_Arjona/status/854526571595563008

Ricardo Arjona no se calmó y calificó de "idiotas" a todas las personas que le prestan atención a cosas que no les gustan. "¿Te vas a ocupar de odiar a alguien? Eres un idiota. No se sigue a idiotas. Un tipo que le da tiempo a cosas que no le gustan, es un idiota", refirió.

Para el cantante guatemalteco, Camilo Egaña tuvo una actitud sospechosa durante la entrevista. Al parecer, detrás de sus elogios había una intencón de fustigarlo. "Qué bueno que no menciones cosas buenas porque dicen que el hombre que le hace cariño al caballo es porque lo quiere montar, ¿no? Malo que te inclines a lo malo, a mí no me gusta hablar de eso. Me duele que una charla como esta se incline hacia ese lado", indicó el artista.

Finalmente, aprovechando la pausa comercial, Ricardo Arjona se paró y se fue. Así lo informó el conductor de CNN en Español.

"Ricardo se ha retirado. Se ha molestado por las preguntas que le hice. Quiero dejar en claro que no era mi intención molestarle. Mi interés por conocer por qué tanta gente lo critica era genuino. No entiendo por qué tanta gente lo critica de forma tan feroz porque es un tipo que en cada concierto da lo mejor de sí. Él se ha molestado, se ha levantado. Yo ofrezco disculpas por la manera en que entendió mis preguntas", finalizó el presentador de CNN en Español.