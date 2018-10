PLC PRESENTARÁ DEROGACIÓN A LEY DEL GRAN CANAL

10:18 a.m.

A más tardar en 15 días la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentará ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional una iniciativa de derogación a la Ley 840 del Gran Canal de Nicaragua.

Asimismo el comité ejecutivo nacional de este partido autorizó a sus estructuras en Chontales a participar en la marcha del 22 de abril.

“Esperamos que cuando esté presente en el plenario la bancada del Frente Sandinista haga lo que le corresponde hacer para el pueblo de Nicaragua y se sume a la bancada del PLC para derogar esa ley inconstitucional, violatoria”, expresó la vicepresidenta nacional del PLC, María Fernanda Flores.

“La Corte Suprema de Justicia no tiene la competencia para poder decir si es legal o no es legal la derogación, el único competente es la Asamblea Nacional”, señaló Adilia Salinas, diputada del PLC.

“Le damos la autorización que en representación del PLC apoye ese movimiento y la directiva de Juigalpa se haga presente apoyando eso”, indicó Arnoldo Alemán, presidente honorario del PLC.

ACUSAN AL FSLN DE INTENTAR BOICOTEAR MARCHA

Francisca Ramírez, coordinadora del Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía dijo que supuestamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) está boicoteando la marcha del sábado.

“Están tomando otras acciones ahora de tratando de movilizar a la gente, tratando de vender la imagen de que el Canal no se va a construir porque no hay dinero, pero no nos van a engañar, como campesinos nosotros sabemos que la Ley 840 existe”, aseguró Ramírez.

Con esta movilización suman más de 40 las marchas en contra del proyecto canalero.