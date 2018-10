INTRODUCEN AMPARO CONTRA RESOLUCIÓN DEL MTI

El representante delJuan Carlos López introdujo un recurso de amparo contra resolución del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) el cual establece un incremento a la tarifa del pasaje del bus interurbano. Para el CJSAC, el alza "no tiene ni pues ni cabeza", pues no cumple con los requisitos procedimentales para aumentar el costo del transporte, ni mucho menos con respecto a la tarifa. "Aquí se vulneran los derechos constitucionales de las personas, no existen justificaciones, el ministro (del MTI) jamás planteó el costo operativo, porqué debería aumentar, cuál es el porcentaje de los hidrocarburo", manifestó López. De igual forma considera que aumento se debería eliminar y quedar el precio que estaba anteriormente y "si de verdad van aumentar el precio del transporte por presión, pues vamos a una mesa de diálogo como establece la ley, discutamos de cuánto deberá ser el aumento, pero eso muestra como que quieren darle una prebenda al ministro", dijo el representante del CJSAC. Los magistrados deldeterminarán si dan lugar o no a este recurso. .