21, Abril, 2017 21, Abril, 2017 3:22 a.m. 3:22 a.m.

CARGAR LA BATERÍA AL 100% PUEDE ACABAR CON SU CELULAR

La web de historias inspiradoras Bright Side publicó un vídeo en el que se hace eco de las advertencias de Battery University, el centro de información sobre baterías de la empresa de análisis Cadex, que asegura que llevamos todo este tiempo cargándolos de forma incorrecta. El video asegura que las baterías son uno de los puntos débiles de todos los smartphones: pueden sufrir estrés, provocado, entre otros motivos, por cargarla durante demasiado tiempo, lo que afecta a su rendimiento. Estas son las cuatro recomendaciones del centro para alargar la vida útil de su dispositivo: 1) No cargue la batería por completo. Y si lo hace, desenchúfelo en cuanto se complete. 2) Mejor cargarlo en períodos cortos que de una sola vez. 3) Habitualmente, no deje que se descargue por completo. 4) Cada pocos meses, realice un ciclo completo (cargarlo hasta el 100% y descargarlo totalmente). 5) No deje su móvil expuesto a temperaturas extremas. TOMADO DE EL PAÍS