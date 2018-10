21, Abril, 2017 21, Abril, 2017 12:53 p.m. 12:53 p.m.

IMPUGNAN MOVIMIENTO POLÍTICO DE MONTEALEGRE

Un total de seis partidos políticos presentaron sus impugnaciones a la solicitud de personería jurídica hecha por Ciudadanos por la Libertad (CxL). El Partido Liberal Independiente (PLI) y Alianza por la República (APRE) señalaron que las juntas directivas de CXL están conformadas por miembros de sus estructuras. La presidenta de CxL, Kithy Monterrey manifestó que "ni el Consejo Supremo Electoral (CSE) ni los partidos políticos les están haciendo ningún favor. "Obviamente ellos se tienen que pronunciar porque la ley lo manda, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido conforme a la ley, me parece penoso que hayan partidos que tienen que pelear peleando gente que no quiere estar con ellos", aseguró. Alianza Por la República señala que 13 de sus miembros están dentro de las directivas del CXL. De igual forma el PLI reclama 450 de sus militantes, entre ellos la ex diputada Marcia Sobalvarro. Al respecto la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) le pidió a Monterrey sentarse a platicar "para "darle la verdadera respuesta sincera y digna a este pueblo". Ciudadanos por la Libertad tiene 3 días para responder ante las inquietudes de los Partidos Políticos.