FORCEJEO ENTRE PERIODISTA DE RADIO CORPORACIÓN Y TRÁNSITO

El periodista de Radio Corporación, Gustavo Bermúdez, denunció a través de un video grabado con un celular, los momentos de tensión que tuvo con tres agentes policiales al cuestionarles el por qué le quitaban su licencia de conducir y la boleta por la supuesta infracción que cometió

Según narró Bermúdez a 100%Noticias, los hechos ocurrieron en el sector de El Dorado.

"Hay un semáforo entonces en ese sitio están dos policías y yo voy circulando a mi derecha, entonces cuando voy detrás de otro vehículo, el vehículo se detiene porque los Policías están deteniendo una moto adelante, cuando yo me detengo quedo debajo del semáforo, el semáforo se pone en rojo, pero yo ya estoy debajo y tengo que cruzarlo. Entonces la policía me está esperando adelante y me detiene y le digo: "Mire yo no tengo culpa , y el policía sin mediar palabras me tiró la boleta encima", contó el periodista.

Posteriormente Bermúdez aseguró que le dijo al policía que esa no es la forma de tratar a alguien.

"Le recordé que es una ciudadana que vive de mis impuestos, entonces ella me quita la boleta y se me tira encima , entonces estoy forcejeando con ella porque sino le quito la boleta cómo iré a pedir la licencia".

Según indicó Bermúdez, una persona que presenció el momento grabó el enfrentamiento, motivo por el cual la Policía decidió "calmar los ánimos", y regresar el seguro, y la circulación; no obstante el periodista señala que los agentes se quedaron con la boleta de infracción y con la licencia.

https://twitter.com/CANAL15NIC/status/857015124451872771