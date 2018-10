MARÍA FERNANDA SE SIENTE OFENDIDA POR SU EX CORRELIGIONARIOS

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Fernanda Flores de Alemán se siente sumamente ofendida por la actitud de sus ex correligionarios Wilfredo Navarro, quien ahora es diputado del FSLN, y Byron Jérez, diputado del APREN, quienes según Flores la han tildado de ignorante.

La también esposa del expresidente Arnoldo Alemán manifestó que para cada persona las ofensas dependen de lo que es.

"Para vos quizás no es ofensa que te llamen ignorante, para mí si es ofensa (..) para mí es una ofensa, una violación a derechos humanos, a poder participar plenamente como diputada electa que soy en un plenario sin tener que estar esperando a que me caigan encima" expresó.

Por su parte Byron Jeréz señaló que él no tiene que pedirle disculpas a la diputada, pues ni le "he faltado el respeto, ni la he mencionado. Sencillo, el pueblo me puso aquí para defender los intereses del pueblo".

Mientras que el diputado quien perteneció al PLC, Wilfredo Navarro sostuvo que mientas "se siga mintiendo, se siga por ignorancia diciendo cosas que no son, yo voy a ser firme y vehemente para refutar mentiras y argumentos que pretenden hacer señalamientos que no son correctos. No es Ma. Fernanda, no es ningún diputado, lo que señalamos son los errores que se cometen".