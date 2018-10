GENTE PEDIGÜEÑA DESCONCENTRA AL "CHOCOLATITO", SEGÚN SU PADRE

7:52 a.m.

Luis Gónzalez, padre del tetracampeón mundial de boxeo, Román "Chocolatito" González se quejó de la cantidad de "pedigüeños" que llegan al gimnasio Róger Deshon a buscar a su hijo desconcentrándolo así de su entrenamiento.

"Aquí no es Canal 10, no es CDI, aquí es un centro deportivo donde él tiene que hacer su carrera para su futuro, tiene sus hijos, no es que nosotros seamos malos ni nada, pero eso lo desconcentra a él", declaró González.

Según el padre de Román, el que la gente le esté llegando a pedir no le ayudan realmente a su entrenamiento. "Él tiene un buen corazón pero no es diario eso, no es piñata, le pido a la gente que vaya a otra parte que hay otras partes donde le pueden ayudar. Eso de que la gente venga al gimnasio lo perjudica" finalizó.

Román "Chocolatito" González viajará a Japón en la segunda semana de mayo para negociar la bolsa y fecha de la pelea con el boxeador tailandés Srisaket Sor Rungvisai, que se quedó con su cuarto título.