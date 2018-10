PLI PROMETE REELECCIÓN A SUS ALCALDES Y CONCEJALES

10:06 a.m.

None

En una medida desesperada por no perder sus estructuras en los territorios, el representante legal del Partido Liberal Independiente (PLI), Mario Asensio, ofreció la reelección a los Alcaldes y Concejales que resultaron electos en el año 2012, bajo la casilla del PLI.

El Comité Ejecutivo de este partido suspendió la convención nacional programada para el 21 de mayo debido a la falta de estructuras en los territorios.

Un poco más de 40 alcaldes resultaron electos bajo la casilla del PLI en las elecciones municipales 2012. El Representante legal de este partido ofreció la reelección a estas autoridades municipales y sus concejales, invitándoles a llenar sus hojas de rea filiación.

“Hacemos un llamado general a todos los concejales y alcaldes PLI para que se integren a la casilla, van a ser acogidos y si quieren repetir pueden repetir en la casilla nuestra. No vamos a hacer señalamientos, ni escogencia de dedo porque aquí no hay caudillismo”, aseguró Mario Asensio.

Pero a Asensio le está pisando los talones, el militante del PLI, José Venancio Berrios quien aseguró que organizará la convención nacional en el mes de julio donde se postulará como presidente de este partido.

“Dimos a conocer que el financiamiento lo he gestionado exitosamente con dos miembros del Partido Liberal Independiente residiendo en el exterior. Mario Asensio no tiene apoyo de las bases, no tiene nada, lo tengo yo”, declaró Berrios.