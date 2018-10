ANALIZAN POSIBILIDAD DE ELIMINAR JURADOS DE CONCIENCIA

La doctora Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aseguró que existe la posibilidad de que se eliminen los jurados de conciencia debido que se estanca el proceso de celeridad durante un juicio.

Ramos dio estas declaraciones este viernes durante una reunión de los Presidentes y magistrados de Corte Suprema de Justicia en Centroamérica con el fin de armonizar todas las leyes en la región.

"Nosotros estábamos tratando de reducir los jurados de consciencia, porque no hay ese sentido de responsabilidad cívica y entonces se atrasa la justicia" dijo la presidenta de la Corte.

Ramos descartó la posibilidad de establecer una sanción a los ciudadanos que no se presenten a conformar un jurado de consciencia. "Es difícil que un ciudadano común y corriente porque no llegó al jurado se le sancione, lo que se hace es simplemente que no se hace el jurado y se atrasa la celeridad del proceso", añadió.

Asimismo reveló que la CSJ planteó con anterioridad suprimir el artículo donde establecía los jurados.

PERSONAS HAN MUERTO POR RETARDACIÓN DE JUSTICIA

Para el abogado Nelson Cortés, en Nicaragua no existe la política de participación de la ciudadanía en cuanto a la justicia; y eso mismo ha aletargado los procesos judiciales.

"Cuando no se constituye el tribunal de jurado no se puede celebrar el juicio entonces el proceso se suspende y se atribuye suspensión a fuerza mayor, yo tengo caso de año y medio esperando ser conformado tribunal de jurado", lamentó Cortés.

Según contabiliza, en uno de los casos que lleva, el juicio se ha reprogramado al menos 8 veces por falta de quórum.