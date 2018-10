LA LEGISLADORA ILEANA ROS-LEHTINEN ANUNCIA SU RETIRO

7:59 a.m.

La legisladora republicana, de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, se retirará después de 38 años de labor, informó el medio internacional CNN.

Ros-Lehtinen, de 64 años, anunció su dimisión este domingo en una entrevista exclusiva al diario Miami Herald.

"He servido bajo todo tipo de dinámicas distintas en todos estos años que he estado en el cargo aquí", le dijo al diario. "Aunque no estoy de acuerdo con muchas, sino es que la mayoría, de las posturas del presidente Trump".

Ros-Lehtinen ha sido una de las principales promotoras de la iniciativa de Ley "Nica Act", la cual se opone a los préstamos de las instituciones financieras internacionales para el Gobierno de Nicaragua a menos que el Gobierno dirigido por el presidente Daniel Ortega esté realizando pasos efectivos para mantener elecciones libres, justas y transparentes, y para otros propósitos.