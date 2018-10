30, Abril, 2017 30, Abril, 2017 8:53 a.m. 8:53 a.m.

TICOS CRITICAN RELACIÓN ENTRE NICARAGUA Y RUSIA

1 DE 2 2 DE 2

Uno de los diarios más influyentes en el país vecino Costa Rica criticó las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y Rusia. El diario La Nación, en su edición del 27 de abril dedicó su editorial para expresar su preocupación por la cooperación militar entre Rusia y Nicaragua. "El canciller Manuel González se queda corto, en buen ejercicio de la diplomacia, cuando dice que las crecientes relaciones militares entre Nicaragua y Rusia “no son señales positivas”. Por el contrario, esa cooperación bélica tienta a los peores demonios de una región centroamericana demasiado castigada por la guerra", dice parte de la editorial. De igual forma se refiere a la compra de tanques rusos, asegurando que contribuye a "romper el equilibrio en la región. "La compraventa de armamento pesado, como los veinte tanques T-72-B entregados a Managua hace meses, contribuye a romper el equilibrio en la región y siembra preocupaciones entre países vecinos. Otros treinta tanques están en camino y la compra no se justifica por la necesidad de combatir el narcotráfico y la delincuencia común". Añade que Nicaragua no es un país con medios de sobra. "La miseria, la falta de atención médica adecuada y otros flagelos sociales reclaman inversión". La Nación exalta que su país esté "desarmado y dispuesto a resolver disputas fronterizas con el apego al derecho internacional. "Nicaragua hace bien en preocuparse por impedir el paso de las maras y otras formas de delincuencia desde el triángulo norte de Centroamérica, pero los tanques rusos no son un medio útil para lograr esa contención y los ejércitos vecinos no plantean una amenaza", critica.