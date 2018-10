01, Mayo, 2017 01, Mayo, 2017 3:42 a.m. 3:42 a.m.

EL MURO DE TRUMP SE QUEDA SIN PRESUPUESTO

El presidente Donald Trump tendrá que probar su suerte para el próximo año fiscal federal; en este el Congreso no asignará dinero para su principal promesa de campaña: un muro a lo largo de las 2,000 millas de frontera con México. Según informa la publicación The Hill, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, decidió que la petición de la administración Trump de 1,400 millones de dólares para el muro quedará fuera del presupuesto del gobierno federal que deben aprobar antes del día 28 de este mes. De no aprobarse un presupuesto, el gobierno federal cerraría, excepto en sus operaciones más sensitivas. Ryan dijo que dejar la financiación del muro fuera de este presupuesto es una decisión pragmática y que el dinero para el megaproyecto llegará después. El nuevo año fiscal federal comienza el primero de octubre próximo. Antes de ese día, el Congreso tiene que haber aprobado nuevamente un presupuesto para el gobierno federal, ya sea parcial –como ocurrió durante la mayor parte de la presidencia de Barack Obama– o para los 12 meses del año fiscal. Es, precisamente, porque los presupuestos aprobados durante la era de Obama eran parciales que los fondos asignados para el financiamiento del gobierno federal se terminan el 28 de este mes. El muro prometido por Trump cuenta con el rechazo unánime de los demócratas en el Congreso. Pero también tiene opositores entre los republicanos, tanto en la Cámara como en el Senado.