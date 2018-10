DAN ÚLTIMO ADIÓS A MUJER ASESINADA POR EXPAREJA

7:22 a.m.

Tres rosas rojas depositaron los pequeños hijos de Lucero Montoya Velásquez, durante los funerales que se realizaron la mañana de este lunes en el Cementerio Central de Managua.

Lucero fue asesinada por su expareja, Norlan David Maltez Pérez la madrugada del pasado domingo, en el barrio La Fuente, de Managua. Presuntamente el móvil del crimen, fueron los celos.

MUJER HABÍA DENUNCIADO A SU EXPAREJA POR MALTRATO Y ACOSO

Hasta martes de la semana pasada se contabilizaban 17 femicidios

Marvin Montoya, padre de la joven narró a 100%Noticias que su hija había interpuesto una denuncia en el Distrito 5, por maltrato y acoso por parte de Norlan, quien laboraba como locutor en una emisora católica. Eveling Flores de lamanifestó que es preocupante la cifra de femicidios que se se han registrado en el país. Agregó que no hay respeto por el sistema de justicia de Nicaragua por ser indeleble y flexible en muchos casos. "Ellos se quitan la vida para no enfrentar el proceso judicial; el Estado debe hacer campaña de prevención para erradicar cultura machista, los femicidios son un problema de salud pública, una expresión de relación de poder" lamentó. Flores pidió que casos de violencia contra la mujer no queden en la impunidad, y pidió a la autoridades y operadores de justicia mejorar controles de este tipo de prácticas. De igual forma criticó la lentitud en el que las autoridades actúan para procesar a los agresores. "Muchos juicios son reprogramados, porque audiencia cambia, eso hace que la gente se canse de búsqueda de justicia", finalizó Flores.