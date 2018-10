MADURO CONVOCÓ A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

El presidente Nicolás Maduro anunció que en sus atribuciones constitucionales convocaba al proceso de una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, reformar el Estado venezolano, modificar el ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, todo con el objetivo de lograr la paz de la República.

Maduro, desde la avenida Bolívar, indicó que convocaba el artículo 347 de la Constitución de 1999 porque quería una "Constituyente con el pueblo, con la clase obrera". Esta noche desde Consejo de Ministros el jefe de Estado firmará el decreto de convocatoria al proceso y explicará los detalles de la convocatoria.

"Convoco una Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígenas, pero sobre todo hermanos una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misiones", dijo.

El presidente detalló que le hará llegar al Poder Electoral las condiciones para la elección de los constituyentes que participarán en la modificación del Estado venezolano. Indicó que serán "unos 500 constituyentistas" que serán electos por votación directa de los venezolanos.

"Ha llegado el día hermanos no me fallen. No le fallen a Chávez, no le fallen a la patria y así como vamos a elegir con voto directo y secreto a través del Poder Electoral como siempre a los constituyentes y las constituyentes", expresó.