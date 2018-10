09, Mayo, 2017 09, Mayo, 2017 5:11 a.m. 5:11 a.m.

SIGUE CALVARIO PARA PERIODISTA POR CUSTODIA DE NIÑO

None

La periodista y maestra de yoga internacional, Ximena Gutiérrez, está a la espera de una resolución que emitirá esta tarde la jueza Segundo Local de Familia de Managua, Mercedes Inés Leiva Castellón sobre la custodia del pequeño Arun Valentín Gutiérrez Sahm, quien lo procreó con su expareja de origen alemán, Michael Sahm. Ximena explicó a 100%Noticias que su expareja está demandando que un tribunal nicaragüense le de lugar a una demanda que él tiene de restitución internacional del menor. "Él aduce que yo he sido la que he secuestrado al niño, y lo está pidiendo para llevárselo a Alemania", dijo la periodista. El proceso se realiza a puertas cerradas sin acceso a los medios de comunicación por petición de Ximena y el alemán. Ximena asegura que "el problema también es de custodia, porque en Alemania en un proceso totalmente fuera de ley consiguió tener la custodia de ese menor y no fui notificada, y tampoco no tuve ningún chance de defenderme", añadió. El mediático caso de la cuestiona del niño surge desde el año 2015, luego de que la periodista denunciara a su expareja por presuntamente secuestrar al menor.