FUNIDES: PAÍS ENCARECE SU CAPACIDAD PRODUCTIVA POR ALZA DE ENERGÍA

9:25 a.m.

Varios sectores del país rechazaron el alza del 2% en la tarifa energética anunciada en circulo cerrado la mañana de este jueves por el presidente del INE, Oscar Salvador Mojica Obregón.

La informaron divulgada a medios oficialistas indican que el Gabinete de Energía, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara Nicaragüense de la Energía tomaron la decisión de aplicar un ajuste del 2% en la tarifa "por el incremento en el precio del Bunker en un 28%".

Al respecto Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides aseguró que esta alza afectará la competitividad del país y encarecerá el nivel de vida en el país.

"La evolución de las tarifas eléctricas de los demás países de Centroamérica ha tenido un patrón un poco diferente al de Nicaragua, las reducciones (en la tarifa energética) han sido mayores, entonces cada vez que se incrementa un insumo tan clave como la energía, el país encarece su capacidad productiva y se traslada al consumidor", analizó Chamorro.

"ALZA NO ES SORPRESA"

El presidente del Funides indicó que una de las razones por lo que cual había disminuido la inflación en Nicaragua es porque precisamente se dio una reducción de tasa en la tarifa eléctrica; no obstante ahora se debe analizar bien lo que ocurrirá con el alza. El gobierno anunció que se mantiene el subsidio a 810 mil familias que consumen menos de 150 kilovatios, a quienes no le variará la tarifa. Por su parte Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) mostró su inconformidad por el alza. "Si vos sufrís un impacto del 2% en el incremento de la energía, eso tenés que descolarselo al salario. Los números van para atrás y no para adelante" dijo.