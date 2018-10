MACHISMO IMPIDE QUE HOMBRES DENUNCIEN MALTRATO DE MUJERES

10:35 a.m.

El machismo, la vergüenza e incluso el feminismo son los posibles factores para que hombres no denuncien a sus parejas por violencia familiar, concluyen varios expertos y ciudadanos consultados por 100%Noticias a propósito de la Semana de la Familia.

Mercedes Leyva Castellón, jueza Décimo Segundo de Distrito de Familia asegura que aunque mayoritariamente son las mujeres quienes sufren violencia por parte de los hombres, hay casos donde son a la inversa.

"Las razones por lo cual no denuncian la agresión es por el mismo machismo, sienten vergüenza y no lo ven como un problema que debe erradicarse, porque sino se rompe la paz en la familia. Nosotros como tribunal no vemos específicamente el tema de la violencia pero tratamos de erradicar la violencia", reveló Castellón.

Juez Octavo de Distrito de Familia Tomás Eduardo Cortez Mendoza,

Algunos hombres entrevistados aseguraron que efectivamente han visto cuadros de violencia "en otros hogares", sin embargo por pena lo hacen la denuncia, "entonces se quedan en silencio. Deberían hacerlo" sugirió un ciudadano.

En esto coincidió el juez Octavo de Distrito de Familia Tomás Eduardo Cortez Mendoza, quien a su apreciación el temor y la vergüenza son los principales obstáculos.

Mendoza dice que es importante el cultivar y rescatar valores en la familia, pues eso va a permitir que los hijos aprendan de esos valores para mantener una mejor relación con la pareja.