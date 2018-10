“SOY EL TERRIBLE, PERO EN EL RING”

Sergio Gómez “El Terrible”, aseguró a través de 100% Noticias que él no tiene nada que ver con las acusaciones que la policía española vertió en su contra, donde lo señalan de ser el enlace en Nicaragua de un supuesto grupo criminal, que se dedicaba a explotar a 19 boxeadores nicaragüenses en España.

“Yo me sorprendí cuando lo miré en Facebook, me comenzaron a llamar los boxeadores: `mira, dicen esto, lo otro´. A mí me decían El Terrible de mal apodo, pero en el boxeo, pero no es que sea matador, asesino, ladrón, delincuente, estafador, no es cierto”, declaró Gómez.

Carlos Marín, secretario de la Comisión Nicaragüense de Boxeo (CONIBOX), reiteró que el caso lo investigan junto a la Comisión de Boxeo de España; y expresó que la mayoría de los púgiles se fueron por la vía legal.

“Aquí venían los boxeadores, los que se iban con sus documentos legales, pero muchos de ellos lo hacía a través de Costa Rica, y ese es un caso que también tendría que ver migración. No se los trámites cómo los hacían, cuando nosotros nos percatábamos esos boxeadores ya estaban peleando en Europa. `Ideay si ese boxeador estaba aquí hace una semana´ decíamos nosotros”, aseguró Marín.

Algunos medios de comunicación españoles, informaron que el caso fue archivado porque no se comprobó ningún delito.