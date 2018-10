PLC EN PLÁTICAS PARA CANDIDATO A ALCALDE DE MANAGUA

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) está en pláticas con Wendy Puerto de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), para que sea la candidata a Alcalde por Managua del partido rojo sin mancha.

“Si hay conversaciones con ella, entiendo que va a hacer una consulta con el ingeniero Agustín Jarquín Anaya”, informó la presidenta del PLC, Maria Haydee Osuna.

“A mí no me molesta competir, pero que lo hagamos de verdad, porque Nicaragua también merece respeto. No debe de ser de papel o de nombre, deben ser competencias transparentes, libres y democráticas”, dijo Wendy Puerto.

El PLC, también conversa con el concejal Alfredo Gutiérrez, quien analiza la oferta.

“Una vez que ellos me solicitaron y me presentaron esa propuesta pues yo accedí a sentarme y platicar con ellos, pero no hay nada todavía oficial definido, pero de otras fuerzas políticas me han hecho algún tipo de propuestas, nada formal, y estamos justamente esperando a ver qué pasa”, expresó Gutiérrez.

Según el Calendario Electoral los partidos políticos tienen hasta el próximo 5 de septiembre para inscribir a sus candidatos.