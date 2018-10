UCA PIDE LA RENUNCIA DE LA DIRECTORA DE RADIO UNIVERSIDAD

Foto: Cortesía

La Universidad Centroamericana (UCA) pidió la renuncia de la directora de la Radio Universidad, Azucena Castillo López debido a "cambios internos", informó "La Chena" en su cuenta de Facebook el día de ayer.

"Hoy (ayer) oficialmente me solicitaron mi renuncia, la universidad está haciendo cambios para bien, no sé más, no se me dieron muchas explicaciones, pero bueno vendrán otros proyectos. En 15 días ya no voy a estar en Radio Universidad" dijo de forma sorpresiva Castillo.

Amigos y conocidos reaccionaron de forma inmediata ante el anuncio de "La Chena" y escribieron mensajes de aliento en su muro de Facebook.

Otro usuario lamentó la noticia y aseguró que la salida de Castillo lleva un trasfondo político.

"Chena, nada te asuste, todos los que somos críticos de ese Gobierno corrupto, tenemos cerrados todos los espacios. Esa es la manera de decir que hay libertad de expresión? cuestionó.

Azucena Castillo dirigía Radio Universidad desde octubre del 2008 pidió no suscitar especulaciones entorno a su renuncia y afirmó desconocer las causas por las cuales solicitaron su dimisión.