COMERCIANTES DEL ORIENTAL DEFIENDEN A MOISÉS LAZO

Una gran cantidad de comerciantes del Mercado Oriental defendieron a Moisés Isidro Lazo Ramírez de 45 años, quien es señalado por la Policía Nacional de ser responsable del incendio ocurrido el pasado domingo en este centro compras y que dejó 208 tramos calcinados.

Comerciantes, amigos y familiares se reunieron para pedir al gobierno la liberación de Moisés, quien es acusado por los delitos de incendio, estragos y aprovechamiento indebido del fluido eléctrico.

Los comerciantes expresaron que lo que la Policía señaló en este caso no es verdad, pues “todos comerciantes están pegados y Moisés no ha andado pegando a nadie, Moisés es un simple vigilante, no es un pega luz como lo están diciendo. Aquí todo el mundo se ha pegado, aquí no hay ni medidor, aquí no hay nada… aquí todo el mundo está ilegal. No es posible que al hombre le estén echando la culpa”, aseguró uno de los comerciantes.

“Solo miren la condición que el hombre vive, camina en chinelas, con la ropa más barata si es posible, es injusto lo que quieren hacer con el hombre… A la hora de los casos la Policía agarra al más dundo para culparlo, agarra al más tonto para decirle `vos fuiste´. En el 2008 a nadie echaron preso, en el Huembes en el incendio de ayer quién está preso. Ese hombre es una gran persona, es un gran ser humano, que barbaridad”, expresó otro comerciante.

“La Policía se quiere lavar las manos con esta tragedia, porque mi hermano es inocente es una gran persona, si él fuera mala persona, si él fuera culpable nadie aquí estuviera defendiéndolo”, dijo una hermana del acusado.

“La Policía quiere ganar farándula… esa es una payasada por parte de la Policía, es un irrespeto a la moral de cada uno de nosotros”, “Pedimos que se investigue bien, el incendio no se produjo por cortocircuito, el incendio fue por una candela, quedaron unas candelas encendidas, ahora le quieren echar la culpa a don Moisés”, pedían los comerciantes.

La Policía Nacional presentó a Moisés quien supuestamente proporcionaba energía eléctrica a 14 tramos del mercado Oriental, cobrando 150 córdobas semanales, y que el siniestro se dio por sobrecarga en el tendido eléctrico.