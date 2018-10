ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES LO LLEVÓ A ROBAR TELÉFONO

9:50 a.m.

Kener Nickeison Rodríguez Santamaria de 20 años se presentó a los Juzgados de Managua para denunciar a Allan Gerald Coca Murillo de 25 años por supuestamente robarse un teléfono móvil valorado en C$1,500 córdobas el pasado 3 de mayo en un barrio de la capital.

Según el denunciante, los hechos ocurrieron cerca de la Casas del Pueblo en San Sebastián, Managua.

"Yo estaba afuera, estaba con el celular, iba bajando una escalera y él cuando se acerca a mí me pone un cuchillo y me dice: 'dame el celular y sale corriendo y me dice seguime '", narra Rodríguez.

Por su parte la abogada del acusado, Glenda Gutiérrez manifestó que este caso en particular no se trata de un robo, pues supuestamente eran amigos y le prestó con consentimiento el teléfono.

"Él (Allan) manifiesta que se conocen, y que él estuvo en su casa y que hasta un vaso de agua le dio y que la víctima se lo prestó entonces son hechos atípicos, no se lo robó, sino la víctima lo prestó, no lo intimidó (..) son amigos" dijo Gutiérrez.

Indiana Gallardo, del juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia remitió a juicio oral y público la causa para el mes de junio y decidió mantener prisión preventiva para Rodríguez.

La Fiscalía asegura que el sujeto robó un teléfono celular y un anillo de plata valorado en C$300 córdobas.