GADEA LLAMA SATÉLITES A NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Reapareció ex candidato presidencial Fabio Gadea Mantilla y esta vez apuntó sus cañones en contra de Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido de Restauración Democrática (PRD) a quienes llamó satélites del Frente Sandinista, esto luego que el Consejo Supremo Electoral (CSE), les otorgara la personería jurídica.

Para Fabio Gadea el naciente Partido Ciudadanos por la Libertad no debe participar en los comicios de noviembre, si en el país no se da apertura a la observación nacional e internacional. No obstante considera que la agrupación política se prestará a la farsa electoral.

“Ellos están ahí como una especie de satélites del gobierno”, declaró Gadea Mantilla.

“Es una lucha por territorio, pero con garantía, si no hay garantía para mi es un suicidio político”, expresó Adán Bermúdez, Tercer vicepresidente de CxL.

La llegada de una misión de la OEA anunciada para este lunes ha creado expectativa entre los diversos partidos políticos.

Los Partidos Políticos esperan que el Gobierno también invite al Centro Carter y a la Unión Europea para que observen las elecciones municipales.