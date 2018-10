BOMBEROS CONTROLAN CONATO DE INCENDIO EN MERCADO MAYOREO

Lea también: INCENDIO DEL ORIENTAL PROVOCÓ DAÑOS AL AMBIENTE

Miembros de la Dirección General de Bomberos (DGB) lograron controlar un conato de incendio que se produjo en una venta de carbón y leña en el Mercado Mayoreo. Gracias al rápido actuar de los bomberos, las llamas no se propagaron a los demás negocios. Los guardas de seguridad y trabajadores que descargan frutas y verduras notaron que salía humo del pequeño tramo y avisaron a la Policía y a los Bomberos, informó El 19 Digital. El tramo está ubicado de la entrada principal del Mercado Mayoreo, 6 cuadras al lago, 2 cuadras abajo. “Estábamos descargando yuca y nos acercamos al tramo por el humo y porque los vigilantes estaban intentando apagar las llamas, pero, al ver que era serio, mejor se llamó a los bomberos para que no se propagara al otro lado”, afirmó Manuel Rocha, trabajador del Mayoreo, entrevistado por el medio digital.Por su parte, Agustín Cano Altamirano, propietario del tramo, descarta que el incendio haya sido provocado, ya que el carbón fue almacenado “aún caliente” y por eso “tomó fuego”. Según Cano, se quemaron unos 40 sacos y perdió más de cinco mil córdobas en productos. De acuerdo con el comandante Ramón Landeros, director general de la DGB, el área afectada es de ocho metros cuadrados, y no hubo lesionados. “Lo único que se está realizando es labores de escombreo para no dejar fuente de calor y que revivan nuevamente las llamas”, aseguró Landeros. Este es el tercer incendio que se registra este mes en los mercados de Managua. Foto: El 19 Digital