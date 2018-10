JOVEN CONFIESA EL ASESINATO DE DOS MUJERES

en los alrededores de un río de la comunidad la Virgen, en Kukra River, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Este sábado, Mejía fue presentado como principal sospechoso del asesinato de María Cruz Dávila, de 64 años, y de su hija Vladimira Reyes Dávila, de 42 años.“Yo ya tenía bastantes problemas con ella, yo venía borracho... me acusaba de ladrón, (decía) que yo caminaba robando y ni por cerca”, afirmó Mejía al ser entrevistado por periodistas locales. Mejía confesó que discutió con las dos mujeres porque una de ellas lo acusó de ladrón y que, posteriormente, las mató “a garrotazos”. El joven admitió que, primero, asesinó a María Cruz y que, después, mató a Vladimira Reyes cuando ella intentó defender a su madre. “A la vieja fue primero y, después, a la hija”, confesó Mejía. “Yo no tengo que decir nada porque ya está cometido el delito y no hay nada qué hacer... No voy a estar llorando por eso”, declaró Mejía cuando le preguntaron si se había arrepentido. Según Noticias de Bluefields, presuntamente, Mejía golpeó a las mujeres con un trozo de madera y arrastró los cuerpos a un río cercano. Foto: Noticias de Bluefields