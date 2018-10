ADÁN BERMÚDEZ SE DEFIENDE DE SEÑALAMIENTOS POR FOTO VIRAL

9:11 a.m.

Luego de una publicación que hiciera el diario Trinchera de La Noticia donde aparece el vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Adán Bermúdez, cargado por un miembro de ese partido, las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales.

"Bermúdez aspirante a la presidencia es cargado para que no se le mojaran los pies al cruzar una calle inundada mientras iba para una actividad del fin de semana (..) ni siquiera se quitó el sombrerito y tampoco soltó el celular", añade la nota.

Bermúdez respondió asegurando que en Nicaragua por todo "buscan cómo volarle v... a la gente".

"Había un río que estaba crecido y tuvimos que pasarnos a pie, y me estaba quitando los zapatos y me dice alguien: 'a ver te chineo rápido ', y no sé quién hijue... subió la foto", indicó el político.

"Un maldoso la mandó, aquí por cualquier cosa la gente busca cómo volarle v... a uno", espetó.

La foto fue tomada durante una actividad política en la comunidad La Patriota, Matiguás mientras realizaba un recorrido previo a los comicios municipales.