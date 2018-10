LAMENTAN CRÍMENES ATROCES CONTRA MUJERES

Los dos cadáveres que fueron encontrados mutilados en las riberas de una quebrada en el municipio de Quilalí, departamento de Nueva Segovia nuevamente han conmocionado a los nicaragüenses. Entre los cadáveres está el de una mujer, madre de la otra víctima, un niño de 6 años de edad.

La pastora Aura María Balladares lamentó la forma en que han muerto muchas mujeres a manos de hombres. Ella afirma que unos de los factores principales es la mala formación en los hogares.

Pastora Aura María Balladares

“Hay muchas personas que cometen este tipo de atrocidades y luego se están arrepintiendo, pero ya lo cometieron, ahora tienen que pagar por el delito cometido, pero ya le desgració la gente a muchas familias, porque siempre que muere una mujer hay muchas familias involucradas, entonces cuando nosotros nos auto controlamos eso ayuda para que menos violencia se esté generando dentro de la familia. Tenemos que trabajar desde el núcleo de la familia para que la sociedad vaya cambiando”, expresó Balladares.

Este sábado cientos de mujeres se dieron cita en Managua para compartir en un congreso los desafíos que tienen las féminas para fortalecer los valores dentro del hogar.

“Es increíble que por una taza que se caiga, por un trapo que esté fuera de lugar en los hogares se armen grandes pleitos”, dijo Azucena Largaespada, miembro de la Iglesia Bethel.

Aunque los movimientos que defienden los derechos de las mujeres han manifestado su preocupación por la cifra de femicidios, algunos magistrados aseguran que se han disminuido.

“Esto (eliminación de Comisarías de la Mujer) no ha sido un fenómeno que haya provocado mayor incremento de femicidios o delitos. Contra la violencia a las mujeres, no ha habido incremento de causas… No he visto un impacto negativo o como en su momento algunas organizaciones decían, una desbandada de femicidios casi como que el país se iba a convertir en un país de femicidas, eso no ha ocurrido”, aseguró el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Rodríguez.

El último informe de las autoridades de la Policía Nacional reveló que en lo que va del año se reportan 9 femicidios, sin embargo las organizaciones de mujeres contabilizan más de 20.