ANCIANOS Y ENFERMOS SUFREN POR DÉFICIT DEL SEGURO SOCIAL

Varias quejan han surgido en diversos centros donde se distribuyen las medicinas del seguro social del país como una forma de austeridad ante elEn un recorrido realizado por 100%Noticias en la clínica provisional Sumedico, se encontraron varios pacientes convalecientes, quienes manifestaron que ni siquiera una omeprazol les dan. "No hay nada; tengo dos meses de que me hagan una lectura de esta placa de tórax y no me la han hecho", dijo con tono afónico un anciano que se encontraba en el lugar."Algunos medicamentos dicen que no los cubre el seguro, como la omeprazol, es algo catastrófico", afirmó otro paciente. La especialista en Salud Pública,que estos recortes en medicinas está poniendo en riesgo la salud de las personas con enfermedades crónicas.

Según el balance publicado del INSS en el BCN, la institución acumuló un déficit de 335.5 millones de córdobas en los primeros meses de 2017 (enero y febrero) el más alto de los últimos cuatro años.